В Общественной палате обсудили процесс ликвидации аварии в Норильске

14 июля в Общественной палате РФ прошёл круглый стол, посвящённый аварии в Норильске и обсуждению программы по восстановлению экосистемы Таймыра. Инициатором проведения мероприятия выступила Комиссия по экологии и охране окружающей среды.

В дискуссии приняли участие директор Департамента госполитики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергей Хрущев, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров, первый зампредседателя ЦС Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов и другие представители экологических организаций и государственных структур.

Одной из тем, поднятых на заседании, стала необходимость жесткого контроля за соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность для окружающей среды на производстве. Директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Иван Стариков заявил, что необходимо обдумать подготовку федерального закона о чрезвычайной экологической ситуации.

«Экологическая экспертиза достаточно длительная, а действовать надо быстро. Нам необходимо иметь карту четких действий», — подчеркнул Иван Стариков. — «Природно-климатический потенциал, территория России, её леса, 103 заповедника — вот тот главный ресурс, который позволит России обеспечить устойчивое зелёное развитие. Давайте послушаем отраслевую науку и не будем повторять ошибок. Главная задача сегодня — не наказать и позлорадствовать, а ликвидировать ущерб и восстановить биоразнообразие. Сделать это надо профессионально, и все компетенции у отраслевой науки, в том числе — нашего института, есть».

Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и модератор заседания, рассказала о создании особой группы, которая будет следить за процессом восстановления экологии: «На базе Общественной палаты будет создан специальный экспертный совет, рабочая группа, которая будет сопровождать деятельность по ликвидации ущерба. Туда войдут как ученые, так и представители общественных организаций. Мы постараемся включить всех, кто не просто критикует, а конкретно что-то предлагает».

Несмотря на остроту, тема размера ущерба, который озвучил Росприроднадзор, на обсуждении практически не поднималась. Старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров обратил большее внимание на важность слаженной работы всех организаций и о необходимости действовать открыто на всех этапах.

«Цифра — она вторична, гораздо важнее договориться о том, какие мероприятия мы будем делать, как будем сотрудничать с общественностью, чтобы все происходило на принципах экологической и информационной прозрачности», — отметил Бугров.

«Риск проникновения топливного следа в Карское море в настоящее время отсутствует», — добавил старший вице-президент «Норникеля». — «Вы видите карту, которая показывает разные пробы. Прошу обратить внимание на пробы, взятые Росприроднадзором — данные от 26 июня, и к тому времени только по водным объектам было взято 542 пробы. Факты свидетельствуют о том, что действия, предпринятые после аварии, возымели определенное влияние, и компания благодарит всех тех, кто помог ей справиться с проблемой и ликвидировать последствия».

«Норникель» также обещает создать современную систему мониторинга состояния вечномёрзлых грунтов. Передовые методы диагностики позволят выводить из эксплуатации потенциально опасные производственные объекты и минимизировать риски аварий.

После разлива в Норильске Минприроды прорабатывает внесение изменений в законодательство в части усиления мер ответственности, сообщил на заседании ОП Сергей Хрущёв, директор Департамента госполитики и регулирования по изучения Арктики. По его словам, угроза нефтеразливов сохраняется, поэтому Минприроды планирует увеличить коэффициенты, используемые при расчете вреда.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова призвала другие компании, на производстве которых используются опасные для экологии нефтепродукты, не дожидаться проверок от контролирующих органов и оперативно устранить все типовые нарушения. «Я не знаю, как вас ещё стимулировать. Вы должны бегом бежать сами у себя пересматривать все», — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Около 21 тысячи тонн топлива попали в почву и водоёмы после аварии на норильской ТЭЦ-3 29 мая. К настоящему моменту собрано более 90% нефтепродуктов. На месте аварии ведут работы спасатели, экологи и этнографы продолжают изучать последствия разлива.