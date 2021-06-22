В Общественной палате обсудили экологическую безопасность Арктики

21 июня в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Арктические исследования для устойчивого развития экологической безопасности». На нем была представлена новая Стратегия в области экологии и изменения климата компании «Норникель».

На заседании общественники, представители Норникеля, Росприроднадзора обсудили промежуточные итоги ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 и меры информирования общественности, планирования и осуществления мер по обеспечению социально и экологически ответственной промышленной деятельности в Арктике. С этого года Россия председательствует в Арктическом совете, поэтому ее действия в Арктической зоне становятся примером для других стран, входящих в Совет и задают вектор развития территории.

Крупнейшие промышленные предприятия, ведущие свою деятельность в Арктике, должны перейти на путь экологизации производства, а их действия стать открытыми для общества. Председатель Комиссии Общественной палаты России Елена Шаройкина отметила, что не весь российский бизнес готов пересмотреть подходы к информированию о мерах ликвидации аварий, планах по переходу на «зеленую» модель хозяйствования. В качестве положительного примера Елена Шаройкина привела компанию «Норникель», которая сразу после случившегося в Норильске предоставляла полную информацию и была в диалоге с Общественной палатой, экологами и юристами.

Огромная сумма штрафа в 146 миллиардов рублей, которые «Норникель» выплатил в полном объеме, поступила на счет федерального и регионального бюджетов. Представителей общественных организаций интересовал план экологических и природоохранных мероприятий, на которые будут потрачены выплаты. Представитель Росприроднадзора отметил, что большая часть пойдет на ликвидацию последствий ранее накопленного вреда, нанесенных промышленными компаниями в Арктике в предыдущие годы.

Авария на ТЭЦ-3 показала несовершенство законодательной базы и скорейшую необходимость регулирования правовых актов. После аварии в Норильске были внесены изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей среды». А в феврале 2021 года была принята методика расчета вреда, нанесенного воздуху, которая обсуждалась больше 10 лет.

Старший вице-президент по устойчивому развитию компании «Норникель» Андрей Бугров рассказал о недавно принятой Стратегии в области экологии и изменения климата. Ее цель улучшение экологических показателей компании. Стратегия охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, вода, управление отходами, почва и биоразнообразие.

Также в рамках круглого стола был представлен план экологизации компании, в котором предусмотрено 307 мероприятий до 2030 года. По предварительным оценкам затраты на их реализацию составят около 1 миллиарда долларов в год. При этом «Норникель» продолжает работы по устранению последствий аварии в Норильске.

На круглом столе были анонсированы две новые экспедиции на Таймыр. Второй этап Большой Норильской экспедиция стартует этим летом. Ученые планируют конкретизировать состояние природных объектов, исследовать динамику загрязнений, разработать рекомендации по мониторингу и реализации мер для восстановления эко-системы. Об этом рассказал директор научно-исследовательского центра Сибирского отделения РАН Николай Юркевич. Материалы экспедиции будут представлены общественности, в том числе, переданы другим промышленным предприятиям.

В этом году на Таймыре проходит научная экспедиция Фонда полярных исследований Артура Челингарова. В ней задействованы 10 научных институтов. Ученые проведут комплексные исследования состояния фауны в бассейне реки Пясина. Полевые исследования начались еще в марте.

«Масштабность и стратегические перспективы „Норникеля“ требуют всеобъемлющих научных исследований Арктической зоны и, наоборот, результаты исследований в Арктике дает импульс для развития нашей компании», — отметил вице-президент по федеральным и региональным программам компании «Норникель» Андрей Грачев.

Предложениям круглого стола стали: разработка регламента информирования общественности об авариях, продолжение работы над планом ликвидации последствий розлива топлива на ТЭЦ-3 и оценке проведенных работ. Также участниками заседания была отмечена необходимость ведения диалога с компаниями — резидентами Арктической зоны, информирования о результатах научных исследований.