В обществе охотников и рыболовов назвали минусы усиленной проверки желающих носить оружие

Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников поддержал решение Росгвардии об ужесточении проверок для получающих лицензию на оружие МВД и ФСБ. Своими рассуждениями на эту тему он поделился с «360».

Татарников назвал новый законопроект разумным. Единственное, что смутило любителя охоты — это новый регламент относительно возраста потенциальных носителей оружия.

«21 год, конечно, это странно. В 18-19 лет призывают в армию, дают оружие, которое не гражданское, а военное. И все, там возможно. А в гражданском почему нет? Я охотился с 13 лет», — посетовал на несколько неоправданное, по его мнению, ограничение Татарников.

Эксперт разъяснил, что лицензии на хранение оружия и на право использования его в охоте (охотничий билет — при. ред.) — это разные вещи.

При этом на стрелках-спортсменах по мнению Татарникова новые меры тоже скажутся не лучшим образом.

«На стрелках, я думаю, это отразится плохо. С 19 лет тренируются многие, и чемпионы обычно наигрываются в этом возрасте», — переживал специалист. Он добавил, что считает так потому, что с 21 года молодые люди уже почти все заняты — и они уже не захотят начинать ни охотиться, ни заниматься стрелковым спортом.