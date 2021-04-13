В обещания Маска отправить человека на Марс в ближайшем будущем не поверили

Ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов прокомментировал планы главы SpaceX Илона Маска отправить человека на Марс. Ученого процитировало РИА ФАН.

«Первая проблема — жизнеспособность экипажа. И Илон Маск на такой вопрос не ответит», — заметил Иванов.

Он назвал и вторую проблему, с которой может столкнуться Макс при отправке человека на Марс. Это энергообеспечение пилотируемого полета. Иванов подчеркнул, что необходимых материалов сейчас нет, поэтому их нужно либо создавать, либо использовать дозаправщики.

«Когда частные компании говорят, что это будет скоро, я всегда вспоминаю поговорку: обещать — не значит жениться», — добавил летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.