Россиянам пообещали вернуть потерянный при переходе в НПФ доход

Финансовые потери, которые граждане РФ понесли при незаконном переводе инвестиционных накоплений из одного фонда в другой, восстановят. Минтруд обяжет к этому пенсионные фонды.

Необходимые поправки министерство разработало для нескольких федеральных законов, сообщила газета «Известия». Деньги можно вернуть, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными.

Речь идет о случаях, когда пенсионные средства переводят из ПФР или негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ. Сейчас договор об обязательном пенсионном страховании тоже можно признать недействительным по судебному решению, но возврат инвестированных средств это не гарантирует. За счет поправок Минтруд рассчитывает избавиться от пробела в законодательстве.

В Госдуме к инициативе отнеслись положительно. Комитет нижней палаты парламента по труду подчеркнул, что при смене фонда россияне потеряли миллиарды рублей. Поддержали документ Центробанк, Минэкономразвития и ПФР.

За принятие поправок выступили и участники рынка. Однако, по их мнению, предложение актуальным назвать трудно. Более своевременным оно бы оказалось около пяти лет назад.