Жители Подмосковья больше москвичей пользовались мобильным интернетом в Новый год

МТС подсчитал, что жители Московской области больше москвичей в дни новогодних праздников пользовались мобильным интернетом. В частности, в новогодние каникулы объем передачи данных в Подмосковье в сети МТС впервые превысил столичный.

И это несмотря на то, что в Московской области живет меньше людей, чем в Москве.

«В период новогодних каникул жители московского региона активно пользовались мобильным интернетом и скачали в мобильной сети компании 33 457 Тбайт данных, что на 33% больше, чем за прошлогодний праздничный период. При этом жители Подмосковья, которых меньше в 1,6 раза, чем в Москве, впервые скачали больше, чем москвичи: 17 712 Тбайт, или более 55% от общего объема данных», — рассказали в пресс-службе МТС.

Представители компании уточнили, что объем переданных их абонентами данных в Подмосковье вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число пользователей было сопоставимо с уровнем прошлого года: из Москвы за город на каникулы переезжали примерно 15% абонентов компании.

Рекорд по приросту трафика принадлежит Красногорску, там объем скачанных данных увеличился в полтора раза. Также мобильным интернетом активно пользовались в Химках, Одинцове, Долгопрудном, Лобне. Кроме того, в топ-10 рейтинга вошли Балашиха, Климовск, Королев, Мытищи и Подольск.

«Значительному росту объема передачи данных в Подмосковье в сети МТС способствовали модернизация оборудования и строительство новых базовых станций в 2021 году», — отметили в компании.

В прошлом году оператор сотовой связи увеличил число базовых станций на 20%, в том числе за счет улучшения покрытия в малых населенных пунктах и объектах индивидуального жилищного строительства. Большой объем работ проводился в тех десяти городах, которые показали наибольший прирост трафика на каникулах. В результате модернизации и строительства сети средняя скорость мобильного интернета в Московской области за год выросла в среднем на 35% — до 43 Мбит/с и приблизилась к московской — 54 Мбит/с.

«Мы анализируем потребности наших клиентов, основываясь на анализе больших данных и запросов абонентов, улучшаем мобильную связь в местах многоквартирной и индивидуальной застройки и на объектах социально-культурного назначения Подмосковья. В результате регулярной работы скорость и стабильность мобильного интернета в области стали сопоставимы с Москвой», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Он добавил, что компания продолжит работу над улучшением мобильного интернета в городах и небольших населенных пунктах региона, где пока не везде есть высокоскоростной домашний интернет.

В компании отметили, что наибольший рост трафика пришелся на онлайн-кинотеатры KION и «Кинопоиск» — 76 и 67% соответственно. Также люди активно смотрели YouTube — трафик подрос на 14%. В соцсетях он увеличился на 13%, чаще всего жители и гости Московской области пользовались сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники».