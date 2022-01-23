Россияне рассказали, сколько потратили на путешествия в Новый год

В новогодние праздники одним из развлечений у россиян стали путешествия. Большинство из тех, кто решил отправиться в поездку в январские выходные, потратили на нее от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. В таком ценовом диапазоне оценили траты 34,5% участников опроса сервиса путешествий OneTwoTrip.

От 50 тысяч до 100 тысяч рублей потратили 23,8% опрошенных. До 25 тысяч — 19% респондентов. Еще у 18% людей сумма на поездку составила от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Бюджет от 200 тысяч был у 4,7% опрошенных, сообщил RT.

У 56% респондентов траты совпали с ожиданиями, а 44% признались, что потратили больше запланированной суммы. Как уточнили авторы исследования, 68% опрошенных путешествовали по стране, 32% были за границей.

Самыми популярными по длительности стали поездки на неделю. Такой отрезок времени выбрали 40%, пять дней путешествие длилось у 17,3%, 14% опрошенных совершили небольшие поездки на два дня. По 10,4% респондентов уезжали отдыхать на восемь и десять дней. Поездка длительностью больше десяти суток была у 3,5% участников опроса.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1890 россиян.