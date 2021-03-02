В новых нормах по уборке подъездов увидели риск подорожания услуг ЖКХ

Депутат Мосгордумы Александр Козлов выступил с критикой новых санитарно-эпидемиологических правил эксплуатации помещений. Ежедневная влажная уборка может привести к удорожанию услуг ЖКХ, уверен он.

«С 1 марта в России начали действовать новые СанПиН о содержании поселений и эксплуатации помещений. Согласно документу, влажная уборка с применением чистящих и моющих средств в подъездах многоквартирных домов должна будет проводиться ежедневно. Это может спровоцировать конфликты между управляющими организациями и жителями домов», — сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Мосгордумы Александра Козлова.

В этой связи депутат направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой скорректировать новые нормы. Он предположил, что новые нормы введены из-за недавних коронавирусных мер. Однако, отметил Козлов, возвращаясь к прежним допандемийным реалиям, важно исходить из возможностей и желаний жильцов.

Козлов отметил, что ежедневная уборка всего дома требует «гораздо больших ресурсов, которые будут оплачиваться за счет собственников».

«Если жители не захотят, то управляющая организация не сможет брать на себя эти функции. При этом штрафы будут выписывать этой управляющей», — добавил он.

Козлов считает, что не следует допускать конфликта из-за невыполнимых обязательств, и в связи с этим предлагает остановить действие документа.