В Новой Москве открылся «Глобус». Первые кадры гипермаркета в Коммунарке

Душистый хлеб с хрустящей золотистой корочкой начали выпекать еще ночью, чтобы утром его аромат встретил первых посетителей. Гипермаркет немецкой сети «Глобус» сегодня открылся в Новой Москве, в поселке Коммунарка. И готов стать любимым магазином местных жителей: на широких торговых аллеях можно купить все, что угодно. Экскурсию для «360» провел управляющий гипермаркетом.

«В нашем гипермаркете очень теплая атмосфера, много света, широкий ассортимент, мы ориентируемся на покупателей с разными доходами. У нас есть товары, как дешевого ценового сегмента, так и премиум», — сказал Максим Лисенков, управляющий гипермаркетом «Глобус».

И правда, широта ассортимента поражает — например, столько овощей, зелени и фруктов можно представить только на рынке.

Но главная гордость и уникальное преимущество «Глобус» — это собственное производство полного цикла: мясной цех, рыбный ряд, суши и роллы, пекарня, кондитерская, кулинария и ресторан. Производственные цеха полного цикла есть каждом гипермаркете «Глобус».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы каждый день делаем колбасу, мясные деликатесы, коптим и солим рыбу, выпекаем свежий хлеб и делаем роллы», — сказал Максим Лисенков, управляющий гипермаркетом «Глобус».

Кстати, о хлебе: выпекается он практически в нескольких метрах от прилавка в собственной пекарне из замешенного вручную теста.

В пекарне «Глобус» собраны рецепты со всего света. От итальянской чиабатты до французского багета, от немецкого традиционного хлеба до знакомых (привычных) российских сортов.

Всего более 55 видов хлеба — среди них есть кефирный, с грецким орехом, из гречневой муки, кукурузный, с семечками, сухофруктами и даже с картофелем и чесноком.

Источник фото: телеканал «360»

«В пекарне мы сами производим натуральную закваску, на которой выпекается ржаной хлеб. Это Роггенброт», «Ландброт», «Бауерброт», «Фирменный», — сказала Екатерина Исакова, пекарь производства «Глобус».

Производство здесь не прекращается ни на минуту: все ради свежести. Батоны и булочки делают маленькими партиями, например, батон «Традиционный» отправляют в печь 5-6 раз в день.

Источник фото: телеканал «360»

«Процесс приготовления хлеба мы контролируем с начала и до конца, все сами, приготовление теста у нас начинается с 2 часов ночи, в 6 утра у нас выходит хлеб, горячий, пышный, и сразу все попадает на витрину», — сказала Екатерина Исакова, пекарь производства «Глобус».

Тех, кто заботится о своем здоровье, здесь тоже не забыли: для приверженцев ЗОЖ есть целый отдел. Что редкость — с большим выбором: 2, 5 тысячи наименований полезных и вкусных продуктов.

Источник фото: телеканал «360»

«Пару лет назад мы видели большой интерес наших покупателей к продукции здорового питания. Поэтому мы сделали целый отдел, который так и назвали — „Здоровое питание“. Здесь большой ассортимент продукции для веганов, органическая продукция, продукция без глютена», — сказал Максим Лисенков, управляющий гипермаркетом «Глобус».

Сомнений нет, в «Глобус» каждый найдет то, что ему нужно. Это не просто гипермаркет, а место семейного досуга, после совершения покупок можно пообедать и отдохнуть всей семьей в собственном ресторане «Глобус».

Источник фото: телеканал «360»

«Приезжайте в новый „Глобус“ за покупками, мы сделаем все возможное, чтобы ваше посещение было приятным и комфортным», — сказал Максим Лисенков, управляющий гипермаркетом «Глобус».

В гипермаркет можно приехать на машине или на общественном транспорте — с этого дня каждые 20 минут в «Глобус» будут ходить бесплатные автобусы с улиц Изюмская и Бачуринская.