В Норильске завершился первый этап масштабной экспертизы

В июне 2020 года после разлива топлива под Норильском Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока совместно с «Проектным офисом развития Арктики» создали Экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе аварии.

В состав Комиссии вошли ученые и эксперты МГУ имени Ломоносова (Москва), Лаборатории арктического биомониторинга САФУ (Архангельск), Академии наук Республики Саха (Якутск) и многие

Экспертам предстояло установить, повлиял ли разлив нефтепродуктов на уклад жизни и промыслы коренных малочисленных народов Севера, которые ведут охоту и рыбалку на этих территориях, а также понять, затронул ли инцидент на ТЭЦ-3 зоны миграции оленей.

«У нас складывается очень хорошая коммуникация: местное население видит наши усилия, понимает необходимость работы и взаимодействия с предприятием, краевыми и федеральными властями», — отметил координатор программ «ПОРА» и секретарь Экспертной комиссии Андрей Иванов. «Вся этнологическая экспертиза включает в себя два этапа. Первый — полевой, который длится примерно неделю. И затем около 2 месяцев будет вестись обработка данных — лабораторные исследования, выводы и рекомендации».

Во время полевого этапа Экспертная комиссия подробно изучила место аварии на ТЭЦ-3, а также встретилась с представителями научного сообщества, чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Кроме того, с главой администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и членами общин специалисты проговорили план полевых работ и порядок забора проб, которые должны производиться в присутствии представителей коренных жителей.

Анфиса Никифорова, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, сказала: «Все результаты и заключения войдут в общий документ, по которому мы поймём, с какими последствиями мы идём дальше и что будем делать для поддержки коренных народов. И конечно, в последствии мы хотим предложить разработку долгосрочной целевой программы сохранения, защиты и восстановления исконной среды обитания коренных народов Таймыра».

Рабочая группа во время визита посетила также полевой лагерь спасателей на реке Амбарная, поселок Кресты и район озера Пясино. Там специалисты оценили экологическую обстановку и взяли пробы воды, грунта и береговой растительности. Все материалы, по словам почвоведов, будут направлены для анализа в лабораторию МГУ имени Ломоносова.

«Пока закладывается разрез, мы описываем растительный покров и рельеф, чтобы сориентироваться, где эта почва находится», — объясняет почвовед из МГУ Валерия Векшина. «Чтобы найти это место с космического снимка по координатам и экстраполировать его на схожие участки».

Директор Исследовательского центра Виктория Макеева добавляет: «Анализы мы берем в течение дня, отправляем на экспертизу, которая занимает в среднем неделю по каждому предмету. Далее две недели пишется отчет, и потом только заключение. Думаю, в течение полутора месяцев все должны написать».

Всего на Таймыре Экспертная комиссия сделала 22 разреза почвы, отобрав из них 50 проб, а также проверила состояние водных ресурсов полуострова. После получения результатов всех исследований специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам.