В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий аварийного разлива топлива

2 июня на ТЭЦ-3 в Норильске, где ранее произошёл разлив нефтепродуктов, состоялось выездное совещание руководства «Норникеля» во главе с первым вице-президентом — операционным директором компании Сергеем Дяченко.

Топ-менеджер «Норникеля» оценил ход работ по ликвидации последствий инцидента и отметил: «Компания мобилизовалась достаточно быстро. В кратчайшее время было вывезено порядка 800 кубов грунта. И работы продолжаются. К ликвидации загрязнения будут привлечены лучшие умы, которые сегодня работают в области экологии и науки, для того чтобы очистить территорию и предотвратить негативные последствия для водных объектов».

Для проведения операции в Норильск прилетел отряд морской спасательной службы из Мурманска. В составе группы — 15 специалистов, имеющих на своем счету более 50 успешных устранений разливов нефтепродуктов в разных странах мира.

Спасатели разместили временный полевой лагерь на берегу реки Амбарки, куда также было доставлено большое количество специального оборудования: боны, скинерные системы, препараты для сорбирования нефтепродуктов.

«Спасатели заверили нас, что при хорошем стечении обстоятельств, им удастся полностью локализовать и убрать масляное пятно в течение 10-14 суток», — сказал первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

На сегодняшний день известно, что с загрязненной территории откачано и собрано уже более 100 тонн нефтепродуктов. Прокуратура утверждает, что вреда городской системе водоснабжения инцидент не причинил. Однако следственный комитет уже начал проверку по факту утечки дизельного топлива, и выясняет причины повреждения резервуара на ТЭЦ-3. В ходе следствия будут рассмотрены все версии случившегося, в том числе та, по которой утечка топлива могла произойти из-за таяния грунтов.

Сейчас на Таймыре введён режим чрезвычайной ситуации, и предпринимаются все необходимые меры по устранению разлива топлива.

«К счастью, у нас хорошие помощники: МЧС, Росприроднадзор», — признается Сергей Дяченко. «Коллеги подсказывают и адреса, и контактные номера специалистов, которые могут проконсультировать нас. Поэтому компания и дальше будет прилагать максимум усилий для того, чтобы отработать всё в ближайшее время».