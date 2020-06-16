    16 июня 2020, 21:00

    В Норильске обсудили дальнейшие планы по восстановлению экосферы

    Редакция сайта 360°

    16 июня министр экологии России Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс посетили Норильск с рабочим визитом.
    В Норильске обсудили дальнейшие планы по восстановлению экосферы

    В рамках поездки они встретились с коренными малочисленными народами севера, ознакомились с ходом рекультивации зоны аварии на ТЭЦ-3, совершили облет пострадавшей территории и посетили лагерь спасателей.

    Одним из главных итогов дня стало заявление о том, что критический этап операции по ликвидации последствий разлива топлива пройден, и ситуация находится под контролем.

    Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко отметил: «Со 2 июня, когда начались массовые работы, прошло 14 дней, и сегодня мы говорим о том, что ситуация намного лучше, ПДК по местам отбора проб намного лучше. Собрано, можно сказать, больше 90%. Всё остальное будет докачиваться в «третью волну» ликвидации».

    В Норильске обсудили дальнейшие планы по восстановлению экосферы | Изображение 1

    Что касается показателей предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в реке Амбарная, а главное, в озере Пясино, по ним на месте ЧС отчиталась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

    Она заявила: «На сегодняшний момент, все в норме, фоновый режим — единица. Мониторинг проводится постоянно, мы сопровождаем ликвидационные мероприятия каждый день. Всего взято более 300 проб».

    Кроме того, во время общения с журналистами министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подтвердил, что авария в Норильске могла произойти из-за таяния мерзлоты.

    «Есть большая вероятность, что это связано с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне. Мы будем еще разбираться», — добавил министр.

    «Что касается мониторинга, то он может стать базой для серьезных научных исследований, которые нужны Таймыру, стране и компании «Норникель», — сказал губернатор Усс. По его словам, Сибирский федеральный университет мог бы усилить изучение вечной мерзлоты, вести подготовку кадров из коренных малочисленных народов, заниматься проблемами экологии.

    В Норильске обсудили дальнейшие планы по восстановлению экосферы | Изображение 2

    Программу визита завершило совещание по вопросу минимизации негативного воздействия на окружающую среду под председательством Дмитрия Кобылкина.

    «Сегодня мы проводили первое совещание с нашим научным сообществом», — подтвердил Кобылкин. «Решили, что будем использовать как российский, так и международный опыт. Свое согласие дали уже норвежская и французская компании. Это делается для того, чтобы понять, как в наиболее короткие сроки исправить последствия такой чрезвычайной ситуации».

    Сергей Дяченко продолжил: «Мы очень благодарны всем компаниям — и российским, и зарубежным. Очень быстро откликнулась компания LaFarge, которая уже прислала специалистов. Они оценили ситуацию и сказали, что на территории ТЭЦ мы действуем очень профессионально. Нашли несколько моментов, по которым нам оказали реальную помощь. Точно так же моментально откликнулась норвежская компания Statoil. Они сказали, что у них есть технологии и специалисты, которые готовы помогать нам работать».

    «Думаю, в 20-х числах июня, федеральный характер ЧС будет снят, и дальнейшие работы будут продолжаться при региональном уровне руководства», — выразил надежду губернатор Красноярского края Александр Усс. «Я уверен, что благодаря такой же согласованной и дружной работе, скоро можно будет проводить реабилитационные мероприятия, чтобы вернуть экосистему в прежнее состояние».

    По данным оперативного штаба, сейчас на месте ЧС работают 705 человек и 303 спецмашины. С места происшествия вывезено уже более 84 тысяч тонн загрязненного грунта и 30 тысяч кубометров смеси воды и топлива.