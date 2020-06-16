В Норильске обсудили дальнейшие планы по восстановлению экосферы

16 июня министр экологии России Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Красноярского края Александр Усс посетили Норильск с рабочим визитом.

В рамках поездки они встретились с коренными малочисленными народами севера, ознакомились с ходом рекультивации зоны аварии на ТЭЦ-3, совершили облет пострадавшей территории и посетили лагерь спасателей.

Одним из главных итогов дня стало заявление о том, что критический этап операции по ликвидации последствий разлива топлива пройден, и ситуация находится под контролем.

Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко отметил: «Со 2 июня, когда начались массовые работы, прошло 14 дней, и сегодня мы говорим о том, что ситуация намного лучше, ПДК по местам отбора проб намного лучше. Собрано, можно сказать, больше 90%. Всё остальное будет докачиваться в «третью волну» ликвидации».

Что касается показателей предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в реке Амбарная, а главное, в озере Пясино, по ним на месте ЧС отчиталась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она заявила: «На сегодняшний момент, все в норме, фоновый режим — единица. Мониторинг проводится постоянно, мы сопровождаем ликвидационные мероприятия каждый день. Всего взято более 300 проб».

Кроме того, во время общения с журналистами министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подтвердил, что авария в Норильске могла произойти из-за таяния мерзлоты.

«Есть большая вероятность, что это связано с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне. Мы будем еще разбираться», — добавил министр.

«Что касается мониторинга, то он может стать базой для серьезных научных исследований, которые нужны Таймыру, стране и компании «Норникель», — сказал губернатор Усс. По его словам, Сибирский федеральный университет мог бы усилить изучение вечной мерзлоты, вести подготовку кадров из коренных малочисленных народов, заниматься проблемами экологии.

Программу визита завершило совещание по вопросу минимизации негативного воздействия на окружающую среду под председательством Дмитрия Кобылкина.

«Сегодня мы проводили первое совещание с нашим научным сообществом», — подтвердил Кобылкин. «Решили, что будем использовать как российский, так и международный опыт. Свое согласие дали уже норвежская и французская компании. Это делается для того, чтобы понять, как в наиболее короткие сроки исправить последствия такой чрезвычайной ситуации».

Сергей Дяченко продолжил: «Мы очень благодарны всем компаниям — и российским, и зарубежным. Очень быстро откликнулась компания LaFarge, которая уже прислала специалистов. Они оценили ситуацию и сказали, что на территории ТЭЦ мы действуем очень профессионально. Нашли несколько моментов, по которым нам оказали реальную помощь. Точно так же моментально откликнулась норвежская компания Statoil. Они сказали, что у них есть технологии и специалисты, которые готовы помогать нам работать».

«Думаю, в 20-х числах июня, федеральный характер ЧС будет снят, и дальнейшие работы будут продолжаться при региональном уровне руководства», — выразил надежду губернатор Красноярского края Александр Усс. «Я уверен, что благодаря такой же согласованной и дружной работе, скоро можно будет проводить реабилитационные мероприятия, чтобы вернуть экосистему в прежнее состояние».

По данным оперативного штаба, сейчас на месте ЧС работают 705 человек и 303 спецмашины. С места происшествия вывезено уже более 84 тысяч тонн загрязненного грунта и 30 тысяч кубометров смеси воды и топлива.