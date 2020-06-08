В Норильск прибыл Арктический поисково-спасательный отряд

8 июня после заседания оперативного штаба по ликвидации ЧС в Норильске первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил журналистам, что в районе ТЭЦ-3 и на водной акватории наблюдается тенденция увеличения объемов извлеченного топлива.

На территории ТЭЦ-3, усилиями спасателей различных ведомств и организаций, всего собрано 16 994 кубометров грунта. На реке Амбарная — около 3000 кубометров водно-топливной смеси (причем 1076 из них — за последние сутки).

Такое увеличение объемов работ связано с новыми методами применения авиации. Большие емкости для нефтепродуктов теперь доставляются к месту планируемого сбора на подвесных устройствах силами 10 вертолетов.

«Вчера мы впервые применили авиацию для переброски емкостей с места на место», — подчеркнул Александр Чуприян. «Так как пятна находятся в постоянном дрейфе, наша задача состоит в том, чтобы постоянно участвовать в мониторинге и перемещаться за этим пятном. Поэтому мы начали переносить резервуары на подвеске, что значительно упрощает работу».

Также для оперативной доставки грузов и людей в труднодоступные места работ на берег реки прибыл Арктический поисково-спасательный отряд из Дудинки. Группа в составе 9 человек доставила в спасательный лагерь внедорожную технику, в том числе снегоболотоходы, судно на воздушной подушке, новые плавсредства и мотопомпы. ⁠В ближайшее время «Норникель» поставит в лагерь на реке Амбарная две бани на 25 человек каждая.

Всего к спасательной операции в Норильске от РСЧС привлечено 495 человек и 222 единицы техники, работа личного состава группировки организована в круглосуточном режиме. По данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде уменьшилась в 16 раз.