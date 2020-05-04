В Норильск доставлена новая партия медицинских грузов и 2 реанимобиля

Больничная мебель, антисептики, маски и респираторы общим весом 37 тонн. Такой груз был доставлен в Норильск 4 мая двумя самолетами.

Эти чартерные рейсы, организованные компанией «Норникель», стали 10-м и 11-м по счету за последний месяц. Всего за Полярный круг уже отправлено более 230 тонн грузов для борьбы с коронавирусом.

Продукция по заказу компании также отправляется и в каждом регулярном грузовом рейсе, чтобы своевременно обеспечить всем необходимым предприятия «Норникеля» и горожан.

Источник фото: телеканал «360»

Транспортные компании Норильска в сложившейся ситуации работают без перерывов, ведь средства защиты и дезинфекции, а также новое оборудование активно используются в медицинских и санитарных целях.

Кроме того, 4 мая по Северному морскому пути в Норильск прибыли два реанимобиля, которые предусмотрительные медики заранее заказали у «Норникеля». После оформления документов техника начнет функционировать на базе Норильской станции скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель территориального отдела в Норильске министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе подтвердил: «Огромное спасибо градообразующему предприятию — компании „Норникель“. Я уверен, что в ближайшее время все документы будут оформлены, и эти машины встанут на вахту защиты и оказания медицинской помощи нашим пациентам».