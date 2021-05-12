Мост на Циолковского закроют на лето в Нижнем Тагиле

Путепровод по улице Циолковского в Нижнем Тагиле реконструируют с 12 мая. Об этом рассказали Ura.ru со ссылкой на заместителя главы города Егора Копысова.

«Чтобы не путать людей и не создавать лишних проблем в час пик, решено начать работы на объекте прямо с рассветом. По плану движения не будет около полугода, рассчитываем, что в октябре оно будет открыто», — сообщил он.

Пресс-служба администрации города уточнила, что ремонтные работы на путепроводе планируют завершиться в октябре.

Руководящее лицо проекта по реконструкции путепровода Владимир Останин дополнил, что на объект уже доставлена фреза для демонтажа асфальтобетонного покрытия и экскаваторы в количестве трех штук.