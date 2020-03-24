В нижегородском фитнес-клубе тренер оскорбил полную женщину. Качка уволили, но его это ничему не научило
В «Группе, которую нельзя называть (ГКНН) PRO» во «ВКонтакте» появился скриншот из Stories тренера по имени Артур. Он сфотографировал в клубе полную женщину на беговой дорожке и сопроводил снимок оскорбительным комментарием.
Позже его высказывание разошлось в соцсетях, и большинство людей возмутились поведением тренера.
«Смеяться над жирными в спортзале — все равно что смеяться в больнице над больными. Ну и чмо», — написал один из комментаторов.
По словам другого пользователя Сети, раньше в спортзале считалась плохим тоном шутить над особо худыми или наоборот толстыми людьми.
«Если человек пришел в зал изменить себя, к этому относились с уважением», — заметил он.
Тем не менее нашлись и те, кто стал защищать Артура. По словам некоторых, таким образом он мотивировал людей заниматься спортом.
«360» получил комментарий от фитнес-клуба «Режим», где произошел этот случай.
От лица сети приносим свои извинения за неуместный контент, опубликованный на странице одного из тренеров. Подобное отношение к членам клуба мы считаем недопустимым, именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работаетРуководство фитнес-клуба «Режим».
В «Режиме» добавили, что поговорили с тренерским составом и объяснили правила работы в фитнес-клубе. Один из основных принципов — уважать клиентов и помогать им становиться лучше.
Тем временем Артур, судя по его Instagram, и не думает расстраиваться.
В своем аккаунте он представляет себя как бывшего циркового артиста и человека, который «научит жрать и худеть».