В нижегородском фитнес-клубе тренер оскорбил полную женщину. Качка уволили, но его это ничему не научило

Тренер по фитнесу обычно мотивирует людей заняться спортом и привести себя в форму. Однако некоторые могут отбить всякое желание сбросить лишний вес. Например, тренер из Нижнего Новгорода запостил в Stories фото, на котором оскорбил полную женщину.

В «Группе, которую нельзя называть (ГКНН) PRO» во «ВКонтакте» появился скриншот из Stories тренера по имени Артур. Он сфотографировал в клубе полную женщину на беговой дорожке и сопроводил снимок оскорбительным комментарием.

Источник фото: Instagram

Позже его высказывание разошлось в соцсетях, и большинство людей возмутились поведением тренера.

«Смеяться над жирными в спортзале — все равно что смеяться в больнице над больными. Ну и чмо», — написал один из комментаторов.

По словам другого пользователя Сети, раньше в спортзале считалась плохим тоном шутить над особо худыми или наоборот толстыми людьми.

«Если человек пришел в зал изменить себя, к этому относились с уважением», — заметил он.

Тем не менее нашлись и те, кто стал защищать Артура. По словам некоторых, таким образом он мотивировал людей заниматься спортом.

«360» получил комментарий от фитнес-клуба «Режим», где произошел этот случай.

От лица сети приносим свои извинения за неуместный контент, опубликованный на странице одного из тренеров. Подобное отношение к членам клуба мы считаем недопустимым, именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работает Руководство фитнес-клуба «Режим».

В «Режиме» добавили, что поговорили с тренерским составом и объяснили правила работы в фитнес-клубе. Один из основных принципов — уважать клиентов и помогать им становиться лучше.

Тем временем Артур, судя по его Instagram, и не думает расстраиваться.

Источник фото: Instagram

В своем аккаунте он представляет себя как бывшего циркового артиста и человека, который «научит жрать и худеть».