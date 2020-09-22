В НИЦ Гамалеи назвали срок, за который Россия покончит с COVID-19

Коронавирус перестанет циркулировать по России, если вакцинация населения пойдет по плану. В НИЦ Гамалеи считают, что это произойдет к ноябрю 2021 года.

Прогноз на пресс-конференции озвучил директор центра Александр Гинцбург, которого процитировал «Интерфакс». Он выразил надежду, что к указанному сроку в стране будет пять-шесть миллионов доз вакцины при производстве препарата на четыре-пяти площадках.

«Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70-80%», — подчеркнул Гинцбург.

Если обстоятельства сложатся таким образом, то, по словам главы НИЦ Гамалеи, циркуляция возбудителя среди населения РФ прекратится.

Во время пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» первый ее компонент ввели уже двум тысячам добровольцев. Значительных побочных эффектов, кроме заявленных, медики у них не зафиксировали.

«14-15% вакцинированных имеют осложнения: температура до 38 градусов, покраснение в месте введения, головная боль», — рассказали в НИЦ Гамалеи. Гинцбург заметил, что все перечисленное «проходит в течение суток».

Побочные эффекты от вакцины отсутствуют у 85% вакцинированных.

В России, по последним данным, подтвердили 1 115 810 случаев COVID-19. Выздоровели 917 949 россиян, скончались 19 649.