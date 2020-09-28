Утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года. Что в нее входит

Правительство утвердило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Документ подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.

В программе обозначены главные цели, в числе которых ускорение развития экономики, улучшение демографии, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни.

Правительство планирует создать более 450 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке, подключить все удаленные поселки к интернету, провести реконструкцию 40 аэропортов.

«Особый акцент сделан на строительстве школ, детских садов, больниц и объектов культуры», — цитирует РИА «Новости» документ.

Также во всех регионах округа планируют создать туристические кластеры.