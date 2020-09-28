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    28 сентября 2020, 03:00

    Утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года. Что в нее входит

    Наталья Жуковская

    Правительство утвердило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Документ подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.
    Утверждена программа развития Дальнего Востока до 2035 года. Что в нее входит

    В программе обозначены главные цели, в числе которых ускорение развития экономики, улучшение демографии, прекращение миграционного оттока и повышение качества жизни.

    Правительство планирует создать более 450 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке, подключить все удаленные поселки к интернету, провести реконструкцию 40 аэропортов.

    «Особый акцент сделан на строительстве школ, детских садов, больниц и объектов культуры», — цитирует РИА «Новости» документ.

    Также во всех регионах округа планируют создать туристические кластеры.

    Новости SMI.FM