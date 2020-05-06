Дроны с георгиевским флагом хотят поднять в небе над Тбилиси

В грузинское небо 9 Мая хотят запустить дроны, которые понесут георгиевский флаг. В стране он запрещен. Акцию запланировали в организации «Бессмертный полк Грузии».

Член организации Ираклий Кипиани в эфире телеканала «Рустави2» заявил, что у мемориала Неизвестного солдата в парке Ваке соберутся люди. Они решили не отменять мероприятие, несмотря на объявленное в Грузии чрезвычайное положение и строгие ограничения. В организациях не станут учитывать действующие в рамках пандемии правила. Транспортировку ветеранов в парк они намерены осуществить сами.

Кипиани заметил, что над Тбилиси в праздничный день пролетят несколько дронов, украшенных георгиевским флагом.

Если планы представителей организации воплотятся в жизнь, то Кипиани вместе со сторонниками нарушат два грузинских закона. Их действия противоречат режиму ЧП и «Хартии свободы». Последняя запрещает использование коммунистической символики на публичных мероприятиях. За подобные действия предусмотрена ответственность.

На частных лиц закон не распространяется, уточнило РИА «Новости». Но использовать советскую символику нельзя демонстрировать на территории и имуществе, принадлежащем государству и местным властям, на площадях, улицах и в общественных местах.

В организации «Бессмертный полк Грузии» на днях уточняли, что марш и памятная акция, посвященная погибшим в Великой Отечественной войне, состоится в Тбилиси 9 мая в онлайн-формате.

Руководитель Союза российских соотечественников в Грузии Валерий Сварчук ранее подчеркнул, что в 2020 году публичные мероприятия ко Дню Победы в стране организовывать не будут из-за пандемии коронавируса. Дату собирались праздновать скромно, возложив цветы к памятникам. В мэрии Тбилиси позже уточнили, что все привычные мероприятия не состоятся из-за действующих в стране ограничений. Они введены до 22 мая.