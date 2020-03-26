«Оставайся дома». В небе над Серпуховом появился необычный призыв

В России принимаются самые разные меры по защите от коронавируса. Врачи призывают соблюдать гигиены и не касаться лица, чтобы снизить риск заболевания. Напомнить о важности чистоты решил и пилот из Подмосковья. Его призыв увидят в небе недалеко от Серпухова.

«Береги себя — оставайся дома». Такая надпись появилась в небе недалеко от подмосковного Серпухова. В этом городе пока нет ни одного заболевшего, однако пилот решил лишний раз напомнить жителям о мерах безопасности — не только на русском, но и на английском языке.

По последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Больше всего заболевших в Москве. В Подмосковье на данный момент 41 пациент с этим диагнозом.

Власти региона принимают усиленные меры, чтобы не дать инфекции распространиться. В регионе отменили все массовые мероприятия, закрыли развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Школьников и студентов перевели на домашнее обучение, а сотрудников — по возможности на удаленную работу. В общественном транспорте и подъездах жилых домов ежедневно проводят дезинфекцию. С 28 марта свою работу временно прекратят торговые предприятия, кроме аптек и продовольственных магазинов. Закроются также кафе, рестораны и бары — они будут работать только на доставку или вывоз заказов. Эта же мера коснется салонов красоты и спа-салонов.