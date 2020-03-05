В небе над Челябинском заметили солнечный столб. Фото

Необычное природное явление увидели жители Челябинской области. На рассвете 5 марта некоторые из них заметили световой столб.

Одной из свидетельниц этого момента стала Елена Литвинчук. Она сфотографировала рассветное небо и опубликовала снимок в Instagram.

«А это сегодняшний рассвет», — подписала она публикацию.

На самом деле красивые потоки света — это оптический эффект гало. Он возникает, когда свет отражается в парящих в воздухе ледяных кристаллах. Световой столб выглядит как яркая полоса, тянущаяся от солнца во время восхода и заката.

Иногда на небе можно увидеть сразу несколько солнц или ореолы вокруг него. Бывает, гало появляется с восходом луны. Но эффектнее смотрится именно рассвет, когда небо раскрашивают яркие краски. Об этом написал сайт kp.ru.

Ранее американское космическое агентство NASA выступило с пугающим заявлением. Ученые рассказали, что в апреле к Земле приблизится потенциально опасный астероид.