В Национальном автомобильном союзе назвали опасность идеи о лишении прав за три грубых нарушения ПДД

Предложение Минюста лишать россиян прав за систематическое грубое нарушение ПДД, по сути, является возращением к балльной системе, которая когда-то действовала в СССР и служила жестким инструментом давления на водителей, заявил «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По мнению эксперта, такие изменения КоАП не помогут сделать дороги безопаснее.

«К глубокому сожалению, такие нормы будут продвигать определенную коррупцию, потому что если сотрудник ГИБДД будет видеть, что он может выписать штраф за пересечение сплошной или за проезд на красный и таким образом лишить человека права управления автомобилем, то здесь возникает очень жесткая коррупционная перспектива», — предупредил специалист.

Шапарин подчеркнул, что это вряд ли поможет увеличить безопасность на дорогах, потому что такие жесткие нормы должны идти в связке с абсолютной неотвратимостью наказания, а с этим в России есть проблемы.

«У нас есть непогрешимые на дороге, есть люди, которые уходят от ответственности коррупционным путем, и так далее. Хронических нарушителей это тоже, вероятно, не остановит. К тому же три нарушения — это совершенно не хроническая история», — добавил он.

В проект обновленного КоАП Минюст включил положение о лишении прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение ПДД. Под систематическим понимается от трех нарушений в год и больше.