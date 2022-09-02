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02 сентября 2022, 14:32

Проверку проведут в детском саду Читы после выдачи грамот с гербом Украины

Минобразования Забайкалья: в Чите начали проверку из-за грамот с гербом Украины в детсаде

Читать 360tv в

Учредитель детского сада в Чите начал проверку после того, как воспитанникам раздали грамоты с украинским гербом. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь Минобразования Забайкальского края Екатерина Горская.

«В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку», — сказала она.

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По ее словам, более подробная информация о произошедшем и принятых мерах со стороны учредителя появится позже.

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Ранее появились сообщения о том, что воспитанникам детского сада № 30 в Чите выдали грамоты с гербом Украины. Об этом написало РИА «Новости».

Минобразования региона уточнило, что на следующий день документы собрали, а детям дали стандартные грамоты.

Россия

Детские сады

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