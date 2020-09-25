В нападении возле Charlie Hebdo увидели «вектор исламизации Европы»

Нападение на прохожих возле здания Charlie Hebdo в Париже всполошило всю Францию. Но удивляться здесь нечему — исламизация Европы началась уже давно, считает публицист Елена Чудинова.

Многие задаются вопросом, что стало причиной нападения неизвестных возле редакции Charlie Hebdo. Может ли это быть плановым разжиганием ненависти или просто сезонное обострение. Писательница считает, что не это должно интересовать людей.

«Я с большим скепсисом отношусь к разговорам о сумасшедших маргиналах, которые всегда начинают звучать в таких ситуациях. По сути, любой убийца, преступник психически не вполне нормальный. <…> Нам интересно то, куда направлено их безумие», — рассказала Чудинова «360».

Публицист также вспомнила случай в Руане, где произошел чудовищный акт вандализма, сопряженного с убийством. Несколько лет назад, во время мессы, был убит пожилой священник — ему перерезали горло на алтаре. Убийство было настолько громким, что священника хоронил весь Руан.

«Кто-то же направляет подобное безумие и разжигает его. Соответствующие телеканалы, соцсети создают некое движение подобной агрессии», — предположила она.

Собеседница «360» также отметила, что неважно, платят ли кощунникам. Ведь тем, кто направляет их в Сети, точно заплатили.

Все началось уже достаточно давно, и просто к каждому новому эпизоду мы как-будто удивляемся, а количество между тем постепенно переходит в качество. И это страшное качество Елена Чудинова публицист, писательница, журналист.

«Мир современного экстремизма очень сложный. Но то, что тенденции идут антихристианские, — это вне всякого сомнения, — заявила она. — Вычерчен определенный вектор, который направлен на исламизацию Европы».

Эксперт не взялась решать, какая террористическая организация может стоять за злоумышленниками в Париже, этим уже будут заниматься спецслужбы. Но при этом пояснила, что мир исламского экстремизма представляет собой «закон сообщающихся сосудов».