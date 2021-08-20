В МВД призвали ЦБ ускорить блокировку фишинговых сайтов

Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого, по мнению начальника Следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева, недостаточно. Бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией, заявил он.

«К примеру, сегодня у Центрального банка для обнаружения и закрытия так называемых фишинговых сайтов уходит три дня, но и этого недостаточно. Для своевременного пресечения противоправной деятельности мошенников обмен информацией и реагирование на противоправные проявления должен быть в высшей степени оперативным», — сказал Лебедев в беседе с РИА «Новости».

Начальник Следственного департамента МВД РФ подчеркнул, что правоохранители должны получать необходимую информацию онлайн и в кратчайшие сроки, «в идеале — онлайн».

Увеличение скорости обмена информацией между силовиками и банками, операторами связи, провайдерами интернета, по словам Лебедева, могло бы повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление личностей злоумышленников.

На сегодняшний день правоохранители наращивают свои технические возможности, создают подразделения для борьбы с киберпреступностью, но «предстоит сделать очень много».

Злоумышленники или просто знакомые могут получить доступ к банковскому паролю человека в том случае, если он был сохранен. Подобрать его можно, если код слишком простой или его вводили на фишинговом сайте или в переписке. Пароль нельзя составлять так, чтобы его можно было найти в языковом словаре. Важна уникальность кода и отсутствие его использования на других сервисах. Пароль лучше менять раз в два-три месяца.