В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

По словам замминистра, снятие отпечатков у иностранцев позволит «систематизировать и без того имеющийся банк данных», а также предупредит появление в стране «нежелаемых лиц либо принимавших участие в совершении преступлений на территории других государств».

Он отметил, что с начала года в России за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности более 30 тысяч иностранных граждан, 2,5 тысячи были выдворены за рубеж.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Коммерсанту», что предложение снимать отпечатки у иностранцев неоднократно обсуждалось, однако до законопроекта дело не дошло.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что подобный закон «снизит турпоток на 15-20% для визовых стран».