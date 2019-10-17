  • В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

    17 октября 2019, 05:09

    Кирилл Фролов

    В МВД обсуждают введение обязательной дактилоскопии для всех иностранцев, въезжающих в Россию. Об этом замглавы ведомства Александр Горовой заявил на совещании правоохранительных органов — партнеров ФСБ, сообщил ТАСС.
    В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

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    По словам замминистра, снятие отпечатков у иностранцев позволит «систематизировать и без того имеющийся банк данных», а также предупредит появление в стране «нежелаемых лиц либо принимавших участие в совершении преступлений на территории других государств».

    Он отметил, что с начала года в России за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности более 30 тысяч иностранных граждан, 2,5 тысячи были выдворены за рубеж.

    Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Коммерсанту», что предложение снимать отпечатки у иностранцев неоднократно обсуждалось, однако до законопроекта дело не дошло.

    В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что подобный закон «снизит турпоток на 15-20% для визовых стран».