В МВД подтвердили побег бывшего спецназовца ГРУ и лидера опасной банды

В МВД по Алтайскому краю подтвердили «360» информацию о побеге из-под домашнего ареста бывшего спецназовца ГРУ Генштаба и в прошлом предводителя опасной банды Валерия Вобликова. В январе 2021 года ему дали почти восемь лет колонии за разбой, однако наказание отменили в связи с инвалидностью.

«Наши сотрудники работают во взаимодействии со службами УФСИН, поскольку он находился в момент побега под контролем УФСИН. Они инициаторы розыска. Они распространяют ориентировку», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

До вступления приговора в законную силу бывший спецназовец находился под домашним арестом.

Как рассказала «Коммерсанту» прокурор апелляционного отдела краевой прокуратуры Светлана Киреенко, ведомство обжаловало приговор. Валерию Вобликову судебная коллегия назначила десять лет реального лишения свободы в колонии особого режима. Его должны были взять под стражу.

Бывшего спецназовца можно назвать мастером побегов. В 2005 году он сбежал из РОВД в Ярославле, а в 2006-м совершил побег из СИЗО Новосибирска.

По данным «Коммерсанта», Вобликов в 2000-х годах командовал взводом ГРУ Генштаба и побывал в нескольких горячих точках. В Новосибирске он возглавил банду, участники которой грабили квартиры богатых жителей. При ограблении двух квартир были убиты потерпевшие. Вобликова поймали в 2005 году. Когда его доставили в отдел, он избил милиционеров и сбежал. Через несколько дней его нашли в Костромской области.

Суда он дожидался в новосибирском СИЗО, откуда летом сбежал. Он оставил в тюрьме своего младшего брата, подмену заметили только через несколько часов. Вобликова поймали через месяц. В тюрьме бывший спецназовец почти ослеп, из-за чего его отпустили домой.