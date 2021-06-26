В МВД планируют обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

МВД России планирует обязать иностранных граждан, которые прибывают в страну, подписывать «соглашение о лояльности». В документе будут оговариваться правила пребывания в РФ и осуществление трудовой деятельности.

«Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <…> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Соглашение будет также информировать мигрантов о последствиях несоблюдения этих правил. пребывающие в Россию мигранты без визы, согласно новому документу будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию.

Пребывающие в страну по визе будут подписывать «соглашение о лояльности» во время получения визы, в том числе в электронной форме.

Трудовым мигрантам захотели облегчить жизнь и предоставить возможность оформляться на работу в России удаленно. Постановление на сайте проектов нормативных актов опубликовало Минцифры. В документе предложили внести изменения в постановление кабмина, согласно которому с 1 июля 2019 года проводится эксперимент по запуску цифрового профиля. Он позволяет россиянам через личный кабинет на портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в различные организации и получать услуги и сервисы в цифровом виде.