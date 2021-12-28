В МВД объяснили, какие новшества ждут иностранцев с 1 января 2022 года

Начальник УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко рассказал, какие новшества несут для иностранцев нововведения, которые начнут действовать с 1 января 2022 года. Речь идет о дополнениях в Федеральные законы о «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», передала «Вечерняя Москва».

Сергиенко рассказал, что теперь перед тем, как пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, иностранные граждане должны будут пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления запрещенных средств и веществ. Это будет касаться и наличия инфекционных заболеваний, которые представляют для окружающих опасность.

«Пройти обследование иностранцы могут в медицинских организациях, которые находятся на территории России. Если говорить о Москве, то перечень таких организаций утвержден правительством города», — уточнил собеседник издания.