В МВД назвали сроки по определению статуса электросамокатов

В России намерены к весне-лету 2022 года определить статус средств индивидуальной мобильности, к которым в том числе относятся электросамокаты. Минтранс уже подготовил необходимые поправки в правила дорожного движения.

Изменения согласовали и в министерстве внутренних дел, рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин. Его слова привел сайт «МВД Медиа».

Поправки должны определить статус средств индивидуальной мобильности, что именно к ним относится и как они будут передвигаться по российским дорогам.

«Процесс принятия изменения постановления еще идет, но мы надеемся, что к весне или началу лета следующего года соответствующее нормативное регулирование будет приведено к окончательной точке», — уточнил Кузин.

Сейчас статус указанных средств, в том числе и электросамокатов, не определен. Финальную редакцию поправок к ПДД с правилами их использования Минтранс представил в сентябре.

Средства индивидуальной мобильности выделили в отдельную категорию транспортных средств, закрепив для них в качестве приоритета движение по велосипедной инфраструктуре.