В МВД назвали критерии запрещенных в паспорте фото и отметок

Фотографии для паспорта нельзя подвергать художественной обработке в редакторах. Также не следует использовать цветные линзы, фотографироваться в форменной и верхней одежде и в закрывающих подбородок шарфах. Критерии снимков, которые не подходят для этого документа, и записей, которые нельзя вносить, перечислили в МВД.

«Несоответствие фотографий установленным требованиям служит основанием для отказа в приеме заявления о выдаче (замене) паспорта и документов», — рассказали ТАСС в МВД. Фотографироваться в головных уборах также нельзя, исключение допускается только для тех, кому показываться с непокрытой головой запрещают религиозные убеждения.

В ведомстве уточнили, что снимки на паспорт должны отображать все особенности лица. Например, если человек постоянно носит очки, то на снимке также нужно быть в них. Размер фотографии составляет 35 на 45 миллиметров, кадры должны быть актуальными и соответствовать возрасту заявителя. При этом допустимы как цветные, так и черно-белые снимки.

В паспорте не допускаются любые отметки, добавили в МВД. Иначе документ становится недействительным. К ним относятся отметки о пересечении государственной границы. Также не предусматривается внесение в документ сведений о национальности. Добавить можно данные о группе крови, резус-фактор, идентификационный номер налогоплательщика.

Российский паспорт поднялся с 50-й на 48-ю строчку в рейтинге привлекательности из-за безвизового въезда в Ирак и Оман. Сейчас россиянам не нужна виза для пересечения границ с 118 государствами. Первое место в этом рейтинге у Японии. На второй строчке расположился Сингапур, а третью позицию разделили между собой Южная Корея и Германия.