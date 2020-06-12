В Мурманской области введен режим ЧС после обрушения моста

Решение было принято в целях «защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной — Кола».

Режим будет действовать с 18.00 11 июня до момента завершения работ по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.

Железнодорожный мост на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги обрушился 1 июня. Он соединял Мурманск с остальной частью страны. Никто не пострадал.

По этому маршруту в столицу Заполярья возили грузы, также ходили пассажирские поезда. Сейчас от Мурманска до станции Выходной и обратно ходят автобусы. Уже открыто уголовное дело. Во время обрушения был сильный паводок, но позже выяснилось, что вода не превышала критической отметки.