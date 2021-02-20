В МТС назвали самые популярные у москвичей города Подмосковья

Специалисты компании составили топ-8 мест для зимнего отдыха в Подмосковье в этом году. Исследование показало, что в Московскую область на выходных выезжает каждый седьмой житель столицы.

«Анализировались обезличенный интернет-трафик, транспортные потоки и транзакции жителей Москвы за пять уик-эндов текущего года. Чтобы исключить из анализа собственников загородных домов и дач в Подмосковье, рассматривались только однократные поездки или многократные поездки в различных направлениях области», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В МТС выяснили, что за первые два месяца наступившего года 15% москвичей провели выходные в подмосковных городах. Большинство (90%) предпочитали путешествовать одним днем. 50% столичных жителей за все это время выбирались на два уик-энда. Те, кто путешествовал на автомобиле (таких 40%) хотя бы один раз заправлялись бензином. В среднем за выходные каждый москвич в Подмосковье совершал шесть платежей.

Самым популярным городом стал Сергиев Посад. Москвичи приезжали сюда, чтобы посетить Троице-Сергиеву лавру. Далее идут Коломна с Кремлем XVI века и Истра с Музейно-выставочным комплексом «Новый Иерусалим». Замыкают пятерку рейтинга Звенигород и Дмитров. В эти города туристы из Москвы ездят, чтобы отдохнуть на базах и покататься на беговых или горных лыжах — здесь есть для этого оборудованные трассы.

На шестом месте поселок Архангельское с одноименной усадьбой и Клин, в окрестностях которого провел последние годы своей жизни великий русский композитор Петр Чайковский. Последнее место в списке занял Зарайск. Это город в 145 километрах к юго-востоку от Москвы. В нем находится самый маленький из сохранившихся в России кремль, занимающий площадь 134 на 190 метров. Москвичей в Зарайске привлекают монастыри и икона Николая Чудотворца XIII века. Святыню вернули в город в 2013 году.

Через эти места Подмосковья в выходные в этом году прошло 68% всего турпотока из столицы. По данным пресс-службы компании, сеть четвертого поколения МТС обеспечивает связью более 90% территории населенных пунктов региона и почти 100% в столице.