Теплые и красивые фасады. В Можайске капитально отремонтировали 28 домов
Сейчас полностью отремонтированы дома в самом Можайске, поселках имени Дзержинского, Строитель и Цветковском, в деревнях Ивакино, Клементьево, Мокрое, Павлищево, Горетово, в рабочем поселке Уваровка, в селах Поречье и Тропарево. В зданиях утеплили фасады, отремонтировали крыши, заменили инженерные системы. Работы продолжаются в 64 домах.
«Долгие годы многоквартирные дома не обслуживались должным образом, из-за чего почти в каждом из них есть свои проблемы. На данный момент ведутся ремонтные работы на территории всего округа. Для нас важно как можно быстрее и качественнее создать комфортные условия жизни для каждого жителя», — сказал Дмитрий Абаренов.
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Жители Можайска уже успели оценить результат капремонта. «Я с самого рождения живу в Уваровке. За все это время мой дом ремонтировали всего пару раз, и то не капитально. Очень рада, что в этом году в нашем доме были проведены работы по ремонту фасада», — рассказала Инна Калинина.
Всего в этом году в округе отремонтируют 123 дома. Работы проведут в зависимости от износа зданий.