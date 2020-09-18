В Мосводостоке объяснили, почему вода не уходила после ливня

Запруды на улицах Москвы после сильного дождя накануне были временным явлением. Уходу воды в канализацию среди прочего мешала забившая решетки дождеприемников листва, рассказал главный инженер ГУП «Мосводосток» Анатолий Чибриков.

«Были скопления воды, например Газетный переулок, которые связаны с листвой — поверхности дождеприемных решеток просто засорялись листвой. И после расчистки вода сразу уходила. В основном проблематика связана с интенсивностью дождя, что носит временный характер, при котором возникают скопления», — отметил специалист. Его слова приводит РИА «Новости».

Он также рассказал, что сегодня работы по очистке продолжались. Сейчас все поступающие сообщения о проблемах с водой обработаны, а трубопровод очищен от листвы и бытового мусора.

Чибриков также рассказал, что на улицах с низменными участками, откуда не уходит вода, проводятся специальные работы для улучшения водоотведения.

«При необходимости строятся дополнительные колодцы и водостоки. Кроме того, мы проводим ежегодную реконструкцию и развитие сетей там, где у нас выявлены какие-то проблемные участки, где необходимы дополнительные колодцы, дополнительные водосточные системы», — указал он.

На столичный регион вечером 17 сентября обрушился сильный ветер — до 26 метров в секунду и ливень. Непогода стала причиной сильных пробок и разрушений. Пять человек пострадали, более сорока автомобилей получили повреждения.