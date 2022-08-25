Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву

В Братеевском каскадном парке на юге Москвы прошел Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Посмотреть на красочное шоу в небе над Москвой-рекой пришли более 450 тысяч зрителей. В 2022 году посетителей ждала не только уникальная программа пиротехнических представлений, но и многочисленные развлечения, в том числе квест от Ростеха.

Международный фестиваль фейерверков «Ростех» прошел впервые с 2019 года в Братеевском каскадном парке в Москве. Его проводят уже в седьмой раз, организацией занимается госкорпорация «Ростех» при поддержке правительства Москвы. В 2020 году шоу проводили онлайн из-за пандемии, а в 2021-м вынуждены были и вовсе его отменить, зато в этом году фестиваль в очередной раз поразил зрителей масштабом и красочностью представлений.

В России 2022 год стал Годом культурного наследия народов России, так что основной темой фестиваля после двухлетнего перерыва стало именно традиционное национальное искусство. Именно ему были посвящены и оформление площадки, и развлекательная программа, и выступления конкурсантов. Презентации команд и шоу транслировали с разных ракурсов на специальных экранах по всему Братеевскому каскадному парку и в акватории Москвы-реки.

«Оскар» в мире пиротехники

За звание лучшей пиротехнической команды в 2022 году боролись восемь самых опытных и титулованных коллективов из Европы, Азии и Латинской Америки — России, Китая, Аргентины, Бразилии, Мексики, Пакистана, Киргизии и Сербии. Первая часть каждого выступления была посвящена российской культуре, а вторая — традициям родины участников.

Россию на фестивале представлял коллектив «Пиро-Класс» с 25-летним опытом выступлений как на родине, так и за рубежом. В числе прочего они участвовали в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Также в портфолио российской команды более 5,8 тысячи проектов в 120 городах России и Европы.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Другая команда, отвечавшая за сопровождение международных мероприятий представляла Китай — Liuyang Jingduan Xinyi Fireworks Co., Ltd. Она известна своей фирменной технологией управления фейерверками, а одно из самых знаменитых выступлений коллектива состоялось на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Также китайская команда организовывала шоу и на других крупнейших торжествах по всему миру.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Аргентинская команда Cienfuegos может похвастаться 40-летним опытом работы, в том числе с мировыми звездами. Пиротехники выступали на концертах таких легендарных музыкальных исполнителей, как Rolling Stones, Kiss и David Guetta.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Мексиканская команда Avacon Group отвечает за проведение ежегодного фестиваля фейерверков в Мехико, а также организовывает пиротехнические мюзиклы и шоу на концертах знаменитостей.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Бразильская команда Pirocenter Fireworks and Pyrotechnics Displays LTD входит в десятку лучших на родине и использует в своих выступлениях самые передовые разработки и цифровые системы.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Пакистанцы Allied Fireworks International провели самое масштабное новогоднее шоу в стране и запускали фейерверки с крыши самого высокого небоскреба Пакистана.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Сербы из команды Pyro-Team называют себя «райскими волшебниками» и обещают на своих шоу стереть грань между сказкой и реальностью.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

Коллектив из Киргизии «ПироМаг» является пионером пиротехнического искусства на родине, но команда уже успела поучаствовать во многих международных фестивалях.

Фестиваль фейерверков «Ростех»

По словам помощника гендиректора Ростеха, председателя совета директоров компании «Пиротехнические технологии» Юлии Вороновой, участие в фестивале — своеобразный «Оскар» для команд-участниц. В 2022 году золото взял коллектив из Пакистана, серебро досталось киргизской команде, а бронза — пиротехникам из Сербии.

В составе жюри были не только представители творческих профессий, которые оценивали эстетическую часть каждого выступления, но и профессиональные пиротехники, подчеркнула Юлия Воронова.

«Уровень конкуренции — очень высокий, в составе жюри были как пиротехники международного класса, которые отмечают частоту снарядов, синхронность и согласованность снарядов, так и представители творческих профессий, которые голосуют сердцем», — объяснила Воронова.

Все судьи смотрели на художественную завершенность номеров, согласованность, синхронность музыки и пиротехнических эффектов, а также на оригинальность и зрелищность сюжета. Председателем судейской коллегии из шести человек был известный российский хореограф-фигурист, постановщик церемоний международного уровня Илья Авербух.

Развлекательная программа

Помимо красочного шоу, в ночном небе над Москвой-рекой для гостей фестиваля подготовили различные развлекательные зоны. Для детей показывали интерактивный спектакль «Игрушка» с участием гигантских дымковских игрушек и представление с элементами экстрим-шоу «Тайна Острова сокровищ».

В зоне мастер-классов «Творческая деревня» посетители могли сделать из лыка традиционные игрушки — Куклу-Многоручку, Неразлучников и Лыкового Коня, а также декоративную пару мини-валенок, настоящие славянские обереги, собрать мозаику из янтаря, расписать матрешек и многое другое.

В спортивной зоне гостей фестиваля ждали столы для пинг-понга, площадки для скоростного бадминтона и панна-футбола, в который играют один на один, а также надувной скалодром, шары-зорбы, в которых можно пройти полосу препятствий на воде, аттракцион «Гравитация» и другие развлечения. На фуд-корте гости фестиваля могли попробовать многочисленные национальные блюда.

Фестиваль также подготовил для посетителей еще одно особенное развлечение. В честь своего 15-летия госкорпорация «Ростех» организовала настоящий квест. Гостям фестиваля предложили найти на территории парка 15 знаковых достижений компании: грузовик «КамАЗ-мастер», спортивные версии автомобилей Lada, электробус и электрозарядную станцию «ФОРА», а также многофункциональный беспилотник и гражданский лайнер МС-21. Пять победителей получили полет на вертолете, а еще 150 — фирменные призы.

Перед пиротехническим шоу гости фестиваля могли увидеть концерт группы «Градусы», Леонида Агутина и рэпера Басты. Культурную программу завершало театрализованное представление в постановке Ильи Авербуха. Действие происходило как на земле, так и в воздухе, а центральным элементом стала птица удачи, взмывавшая в ночное небо над акваторией Москвы-реки.