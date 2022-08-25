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    25 августа 2022, 15:07

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву

    Марат Котов

    В Братеевском каскадном парке на юге Москвы прошел Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Посмотреть на красочное шоу в небе над Москвой-рекой пришли более 450 тысяч зрителей. В 2022 году посетителей ждала не только уникальная программа пиротехнических представлений, но и многочисленные развлечения, в том числе квест от Ростеха.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» прошел впервые с 2019 года в Братеевском каскадном парке в Москве. Его проводят уже в седьмой раз, организацией занимается госкорпорация «Ростех» при поддержке правительства Москвы. В 2020 году шоу проводили онлайн из-за пандемии, а в 2021-м вынуждены были и вовсе его отменить, зато в этом году фестиваль в очередной раз поразил зрителей масштабом и красочностью представлений.

    В России 2022 год стал Годом культурного наследия народов России, так что основной темой фестиваля после двухлетнего перерыва стало именно традиционное национальное искусство. Именно ему были посвящены и оформление площадки, и развлекательная программа, и выступления конкурсантов. Презентации команд и шоу транслировали с разных ракурсов на специальных экранах по всему Братеевскому каскадному парку и в акватории Москвы-реки.

    «Оскар» в мире пиротехники

    За звание лучшей пиротехнической команды в 2022 году боролись восемь самых опытных и титулованных коллективов из Европы, Азии и Латинской Америки — России, Китая, Аргентины, Бразилии, Мексики, Пакистана, Киргизии и Сербии. Первая часть каждого выступления была посвящена российской культуре, а вторая — традициям родины участников.

    Россию на фестивале представлял коллектив «Пиро-Класс» с 25-летним опытом выступлений как на родине, так и за рубежом. В числе прочего они участвовали в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Также в портфолио российской команды более 5,8 тысячи проектов в 120 городах России и Европы.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 1Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Другая команда, отвечавшая за сопровождение международных мероприятий представляла Китай — Liuyang Jingduan Xinyi Fireworks Co., Ltd. Она известна своей фирменной технологией управления фейерверками, а одно из самых знаменитых выступлений коллектива состоялось на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Также китайская команда организовывала шоу и на других крупнейших торжествах по всему миру.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 2Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Аргентинская команда Cienfuegos может похвастаться 40-летним опытом работы, в том числе с мировыми звездами. Пиротехники выступали на концертах таких легендарных музыкальных исполнителей, как Rolling Stones, Kiss и David Guetta.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 3Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Мексиканская команда Avacon Group отвечает за проведение ежегодного фестиваля фейерверков в Мехико, а также организовывает пиротехнические мюзиклы и шоу на концертах знаменитостей.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 4Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Бразильская команда Pirocenter Fireworks and Pyrotechnics Displays LTD входит в десятку лучших на родине и использует в своих выступлениях самые передовые разработки и цифровые системы.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 5Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Пакистанцы Allied Fireworks International провели самое масштабное новогоднее шоу в стране и запускали фейерверки с крыши самого высокого небоскреба Пакистана.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 6Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Сербы из команды Pyro-Team называют себя «райскими волшебниками» и обещают на своих шоу стереть грань между сказкой и реальностью.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 7Фестиваль фейерверков «Ростех»

    Коллектив из Киргизии «ПироМаг» является пионером пиротехнического искусства на родине, но команда уже успела поучаствовать во многих международных фестивалях.

    Международный фестиваль фейерверков «Ростех» вернулся в Москву | Изображение 8Фестиваль фейерверков «Ростех»

    По словам помощника гендиректора Ростеха, председателя совета директоров компании «Пиротехнические технологии» Юлии Вороновой, участие в фестивале — своеобразный «Оскар» для команд-участниц. В 2022 году золото взял коллектив из Пакистана, серебро досталось киргизской команде, а бронза — пиротехникам из Сербии.

    В составе жюри были не только представители творческих профессий, которые оценивали эстетическую часть каждого выступления, но и профессиональные пиротехники, подчеркнула Юлия Воронова.

    «Уровень конкуренции — очень высокий, в составе жюри были как пиротехники международного класса, которые отмечают частоту снарядов, синхронность и согласованность снарядов, так и представители творческих профессий, которые голосуют сердцем», — объяснила Воронова.

    Все судьи смотрели на художественную завершенность номеров, согласованность, синхронность музыки и пиротехнических эффектов, а также на оригинальность и зрелищность сюжета. Председателем судейской коллегии из шести человек был известный российский хореограф-фигурист, постановщик церемоний международного уровня Илья Авербух.

    Развлекательная программа

    Помимо красочного шоу, в ночном небе над Москвой-рекой для гостей фестиваля подготовили различные развлекательные зоны. Для детей показывали интерактивный спектакль «Игрушка» с участием гигантских дымковских игрушек и представление с элементами экстрим-шоу «Тайна Острова сокровищ».

    В зоне мастер-классов «Творческая деревня» посетители могли сделать из лыка традиционные игрушки — Куклу-Многоручку, Неразлучников и Лыкового Коня, а также декоративную пару мини-валенок, настоящие славянские обереги, собрать мозаику из янтаря, расписать матрешек и многое другое.

    В спортивной зоне гостей фестиваля ждали столы для пинг-понга, площадки для скоростного бадминтона и панна-футбола, в который играют один на один, а также надувной скалодром, шары-зорбы, в которых можно пройти полосу препятствий на воде, аттракцион «Гравитация» и другие развлечения. На фуд-корте гости фестиваля могли попробовать многочисленные национальные блюда.

    Фестиваль также подготовил для посетителей еще одно особенное развлечение. В честь своего 15-летия госкорпорация «Ростех» организовала настоящий квест. Гостям фестиваля предложили найти на территории парка 15 знаковых достижений компании: грузовик «КамАЗ-мастер», спортивные версии автомобилей Lada, электробус и электрозарядную станцию «ФОРА», а также многофункциональный беспилотник и гражданский лайнер МС-21. Пять победителей получили полет на вертолете, а еще 150 — фирменные призы.

    Перед пиротехническим шоу гости фестиваля могли увидеть концерт группы «Градусы», Леонида Агутина и рэпера Басты. Культурную программу завершало театрализованное представление в постановке Ильи Авербуха. Действие происходило как на земле, так и в воздухе, а центральным элементом стала птица удачи, взмывавшая в ночное небо над акваторией Москвы-реки.