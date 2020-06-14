В Москву прибыла военная техника, участвующая в параде Победы. Видео
В общей сложности более 190 единиц техники. Они преодолели свыше 50 километров за два часа. Изначально техника базировалась на подмосковном полигоне Алабино. В ночь на воскресенье, 14 июня, железнодорожным транспортом доставят еще и гусеничную технику.
Техника пребывает на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы. Общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч квадратных метров и составит более девяти гектаров.
Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции (ВАИ) обеспечивают безопасность дорожного движения при следовании военной техники механизированной колонн, сообщили в Минобороны России.
Всего на столичной площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.