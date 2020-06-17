В Москве закончилась первая ночная репетиция парада. Видео

В Москве закончилась первая ночная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 24 июня. Уже восстановлено движение на улицах столицы, военная техника и пешие парадные расчеты покинули место репетиции.

В Минобороны сообщили РИА «Новости», что пешая колонна в этом году состоит из 40 парадных расчетов. В репетиции приняли участи также расчеты из других государств. Впервые на Красную площадь в составе парада выйдут военнослужащие Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

В исторической форме одежды и штандартами фронтов Великой Отечественной войны продут 11 парадных расчетов.

Генеральная ночная репетиция парада состоится 20 июня.