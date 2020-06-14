За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 53 пациента. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались 53 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметило ведомство. Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 3334. Последние два дня наблюдается рост числа погибших, накануне сообщалось о 50 жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1477 новых заболевших. Всего в российских регионах было диагностировано 528 964 случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли 6 948 человек. 280 050 больных вылечились.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал конец апреля — начало марта самым тяжелым периодом в борьбе с пандемией.