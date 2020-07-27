За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 13 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметил оперштаб. Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 4398 человек. Накануне сообщалось о девяти жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявили 683 новых заболевших. Всего начала пандемии в российских регионах было диагностировано 812 тысяч случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли более 13 тысяч человек. Порядка 600 тысяч больных вылечились.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что некоторые симптомы заражения COVID-19 нетипичны для гриппа. Среди них затрудненность дыхания, потеря обоняния и вкуса.