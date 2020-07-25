За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли девять пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметил оперштаб. Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 4 389 человек. Накануне сообщалось о 14 жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявили 648 новых заболевших. Всего начала пандемии в российских регионах было диагностировано 806 720 случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли более 13 тысяч человек. 597 тысяч больных вылечились.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число находящихся в реанимации россиян с коронавирусом — всего их более трех тысяч.