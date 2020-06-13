За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 50 пациентов. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались 50 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметило ведомство. Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 3281. При этом накануне сообщалось о 44 жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявили 1493 новых заболевших. Всего в российских регионах было диагностировано 520129 случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли 6829 человек. 274641 больных вылечились.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал конец апреля — начало марта самым тяжелым периодом в борьбе с пандемией.