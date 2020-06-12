В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом

У всех скончавшихся была подтвержденная пневмония, говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество умерших от коронавирусной инфекции в столице увеличилось до 3231 человека.

При этом количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, по последним данным, возросло до 118 024 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по итогам второго этапа тестирования жителей столицы на антитела, иммунитет к COVID-19 нашли у 17,4% жителей мегаполиса. За две неделе этот показатель вырос практически на 5%.

Сейчас ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Власти Москвы приступили к первому этапу снятия ограничений. С 9 июня в столице отменены режим самоизоляции и электронные пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

При этом об окончании пандемии в России можно будет говорить, когда число выявленных случаев COVID-19 за сутки снизится до десятков, считает вирусолог Анатолий Альштейн. В стране сейчас ситуация с новым вирусом стабилизировалась. Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту, по которой можно следить, на каком этапе отмены ограничений находятся регионы России.