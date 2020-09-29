В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 27 человека. Это максимальный показатель с середины июля. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

Таким образом, общее число погибших от вируса в столице достигло 5230 человек. Москва на данный момент обгоняет все регионы по количеству летальных исходов от СОVID-19. Столица лидирует и по числу зараженных — их на данный момент уже 290 тысяч человек. При этом выздоровело порядка 247 тысяч москвичей.

Жители столицы при выходе из дома обязаны носить маску и перчатки. Нарушение режима предусматривает штраф. Оперштаб напомнил о необходимости оставаться дома при симптомах ОРВИ и немедленно вызвать врача. С понедельника 28 сентября в регионе людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями следует оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в Москве за три недели показатель скорости распространения вируса вырос в три раза.

Согласно последним данным в России официально выявлены 1 167 805 зараженных. Полностью вылечились уже 952 399 пациентов. Пандемия унесла жизни 20 545 россиян.