За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 24 пациента. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.

«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — отметило ведомство. Там также напомнили оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

Общее число жертв вируса в столице составило 3738 человек. Последние дни наблюдается рост числа погибших, накануне сообщалось о 20 жертвах COVID-19.

В Москве за сутки выявили 700 новых заболевших. Всего в российских регионах было диагностировано 627 646 случаев заражения 2019-nCoV, от болезни погибли почти девять тысяч человек. 393 352 больных вылечились.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил работодателям продлить еще на два месяца удаленный режим работы, на который перешли множество московских компаний.