В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

Таким образов общее число погибших от вируса в столице достигло 1290 человек. Москва на данный момент обгоняет все регионы по количеству летальных исходов от СОVID-19. На долю города приходится более половины всех смертей в России.

В Москва лидирует и по число зараженных — их на данный момент же 126004 пациента. С 12 мая в Москве и области введен масочный режим. Жители при выхоже из дома обязаны не только носить маску, но также и перчатки. Нарушение режима предусматривает штраф.

Согласно последним данным в России официально выявлены 232 243 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. Полностью вылечились уже 48 003 пациентов. Насчитывается 2 212 летальных исходов.