В Москве за сутки от коронавируса скончались 13 человек

Таким образом, общее число погибших от вируса в столице достигло 5044 человека. Москва на данный момент обгоняет все регионы по количеству летальных исходов от СОVID-19. В Москва лидирует и по числу зараженных — их на данный момент уже 275 633 пациента. При этом выздоровели 236 055 москвичей.

Жители столицы при выходе из дома обязаны носить маску и перчатки. Нарушение режима предусматривает штраф. Оперштаб напомнил о необходимости оставаться дома при симптомах ОРВИ и немедленно вызвать врача.

Согласно последним данным в России официально выявлен 109 7251 зараженный коронавирусной инфекцией нового типа. Полностью вылечились уже 906 462 пациента. Пандемия унесла жизни 19 339 пациентов.

Ранее сообщалось, что сегодня впервые с 19 июля в России за сутки выявили больше шести тысяч (6065) больных COVID-19.