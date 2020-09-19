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    19 сентября 2020, 23:55

    В Москве за сутки от коронавируса скончались 13 человек

    Александра Каширина

    В Москве за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

    Таким образом, общее число погибших от вируса в столице достигло 5044 человека. Москва на данный момент обгоняет все регионы по количеству летальных исходов от СОVID-19. В Москва лидирует и по числу зараженных — их на данный момент уже 275 633 пациента. При этом выздоровели 236 055 москвичей.

    Жители столицы при выходе из дома обязаны носить маску и перчатки. Нарушение режима предусматривает штраф. Оперштаб напомнил о необходимости оставаться дома при симптомах ОРВИ и немедленно вызвать врача.

    Согласно последним данным в России официально выявлен 109 7251 зараженный коронавирусной инфекцией нового типа. Полностью вылечились уже 906 462 пациента. Пандемия унесла жизни 19 339 пациентов.

    Ранее сообщалось, что сегодня впервые с 19 июля в России за сутки выявили больше шести тысяч (6065) больных COVID-19.

    Новости SMI.FM