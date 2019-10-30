Мокрый снег и гололедица ожидается в Москве в ночь на среду

Водителей Московского региона предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах в ночь со вторника на среду. По данным МЧС РФ, в столице местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 октября с 23 часов до 10 часов 30 октября местами в г. Москве ожидается отложение мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица», — сказано в заявлении ведомства.

Сильный ветер накрыл Москву и Подмосковье Подробнее

В МЧС порекомендовали водителям снижать скорость на опасных участках пути, увеличить дистанцию между машинами, и избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

В ночь с воскресенья на понедельник в Москве и Подмосковье произошло резкое похолодание из-за ураганного ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Температура в регионе опустилась с 14-16 до 1-2 градусов тепла.

Московским водителям посоветовали срочно менять резину. В Гидрометцентре ожидают, что ночью 30 октября будет до -4 градусов. 31 октября, местами небольшой снег, ночью до -6 градусов.