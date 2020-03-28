В Москве устроили масштабную дезинфекцию

Все это больше похоже на традиционную уборку города по весне, но в этом году особое внимание уделят и местам, где были зафиксированы случаи заражения. Кроме того, дезинфекцию устроят в домах, где люди сидят на вынужденном карантине.

«В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка», — рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Также, как сообщают «Известия», специальными дезинфекторами обработают подземные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

Санитарная обработка проходит и в Подмосковье. Накануне специальную обработку подъездов в Балашихе проверили депутаты и сами жители.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 1200 человек. В Москве зафиксировано 817 случаев заболевания.