Количество строительных вакансий в Москве удвоилось

Строительная сфера столкнулась с кадровым голодом. По данным крупного российского сервиса по поиску вакансий и сотрудников HeadHunter, количество открытых строительных вакансий в Москве выросло почти в два раза.

«Около 47% из общего числа опубликованных вакансий приходится на строительные специальности, 24% — на риелторов и агентов по продажам, а остальную долю занимают вакантные места для высшего менеджмента и рабочего персонала», — РИА «Недвижимости».

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков назвал основные причины обострившегося кадрового голода в строительной сфере московского региона. По его словам, рост открытых вакансий связан не только с отъездом мигрантов, но и с курсом валюты. Решение проблемы он видит в государственном льготном финансировании строительных проектов.

Представители HeadHunter отмечают, что больше всего появилось вакансий, которые предлагают застройщики риелторам и агентам. Другой сервис по подбору работы — SuperJob — предполагает, что часть этих рабочих мест могут занять представители наиболее пострадавших от кризиса сфер.